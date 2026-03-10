ಮಾಗಡಿ | ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ: ಮುಖಂಡರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಮಾಗಡಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ.ಟಿ. ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಲಿತರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಕೆರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರುದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮಾಡಬಾಳ್ ಜಯರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ದಶಕಗಳಾದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಮಾಡಬಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ದಲಿತರು ತಂದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿಸಿ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವೀರೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಟನೆ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಪೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸವರ್ಣೀಯರ ಪಿತೂರಿಗೆ ಮಣಿದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ದಲಿತನ ಮೇಲೆಯೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆಯುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ವನಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ನಿವೇಶನ ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸುವ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ.ಟಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಸವರ್ಣೀಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನರು. ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಗೋಪಿ, ಬಿ.ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿವಿಕಾ ಗಂಗಹನುಮಯ್ಯ, ಬೆಳಗುಂಬ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಕೊಟ್ಟಗಾರಹಳ್ಳಿ ಉಮೇಶ್, ಬವರಾಜು, ಕುಮಾರ್, ಗಿರೀಶ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಮನೋಜ್, ಎಎಸ್ಐ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>