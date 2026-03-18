ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ: ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕರಾಜು

ಮಾಗಡಿ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುವಂತಿದ್ದು, ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಲೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕರಾಜು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಳೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಮದರು.

ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ವರದಿ ದಲಿತ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಇದು ದಲಿತರನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುವಂತಿದೆ. 2011ರ ಜಾತಿಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಕಿ,ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ 54 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹಳೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬಾರದು. ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಳೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇವ್, ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.