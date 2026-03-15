ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಒಂದೇ ತಾಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎರಡ್ಮೂರು ತಾಸು ತಡವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ
– ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರಾಮನಗರ
ರಿಪೇರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಫಿಲ್ಟರ್
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟು ಎರಡು ವಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತಂದು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ನಗರಸಭೆಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಹ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.