ಕನಕಪುರ: 'ನಿಮಗೆ ತಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯನಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ತೆಂಗು ನಾರು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿ ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಡಿ.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದ ಮರಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಂಧ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅವರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೋಸ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋದಿರಿ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಂದ್ರು, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>