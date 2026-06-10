ಕನಕಪುರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ

<p>ಕನಕಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ರೋಟರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಮು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಹೊಂದಿದೆ. ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುನರ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಬಿಎಸ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 125 ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ₹3ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯದೇವ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಲಕ ಶ್ರೀಧರ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-14-1388420455</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>