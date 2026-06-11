ಕನಕಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಕನಕಪುರ (ರಾಮನಗರ): ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ 26 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು 110 ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹುದ್ದೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಸರು:</p>.<p>ವಡ್ಡಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಏಳಗಳ್ಳಿ-3, ತಿಗಳರಹಳ್ಳಿ, ಸೋಲಿಗೆರೆ, ದ್ಯಾಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ವಿ.ಆರ್. ದೊಡ್ಡಿ, ಶಿವಪುರದದೊಡ್ಡಿ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣನಗರ, ಗಡಸಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಸನಕೋಟೆ, ಇರುಳಿಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಚಿಕ್ಕಮುಕ್ಕೋಡು, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-2, ತಟ್ಟಗುಪ್ಪೆ, ದೊಂಬರದೊಡ್ಡಿ, ಹರಿಹರ-1, ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮಹಿಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ, ಟೋಕಿನಾಯಕನದೊಡ್ಡಿ, ವರಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಬೂದಿಕೆರೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.01, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.26.</p>.<p>ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಸರು: ಹಂಚಿಪುರದದೊಡ್ಡಿ, ಹೊಂಗಾಣಿದೊಡಿ, ಮದುವೆತೆಕ್ಕಲುದೊಡ್ಡಿ, ವಡೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಿನ ಕೆಬ್ಬರೆ, ಹಳೆಹೊನ್ನಿಗನದೊಡ್ಡಿ, ಚೀಲಂದವಾಡಿ, ಹೆಗ್ಗನೂರುದೊಡ್ಡಿ (ಮಡಿವಾಳ), ಕೊಗ್ಗೆದೊಡ್ಡಿ. ವಡಕೆಕಟ್ಟೆ, ಏಳಗಳ್ಳಿ-3, ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ, ಕಾಡಿಶಿವನಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ, ಬೋಳಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ, ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಕೆಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ, ಆನಮಾನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಗ್ಲೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ತಾಮಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೋರಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕುರಿಮಂದದೊಡ್ಡಿ, ಸೋಲಿಗೆರೆ ಗುಳವಾಡಿದೊಡ್ಡಿ, ವೀರಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-3, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ-4 ಮಾರಸಂದ್ರ, ಕುರುಬರದೊಡ್ಡಿ, ಚೀರಣಕುಪ್ಪೆ, ಅಲ್ಲಿಸಾಬರದೊಡ್ಡಿ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಮೇದರದೊಡ್ಡಿ, ಗೇರಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಿದಿಂಬ, ಕಾಟಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ, ಬಂಡೆಬಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ, ಬಸವನಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ, ಛತ್ರ ಅಗ್ರಹಾರ, ಜಂಪಾಲೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಮಾದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ರಾಯಸಂದ್ರ, ಸಂಪಗನದೊಡ್ಡಿ, ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ-2 ಶಿವಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಬೋರನದೊಡ್ಡಿ, ಡಿಕೆ ನಗರ, ಹಾರೋಬಲೆ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-2 ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣನಗರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಕುಡಿಗಲಾಣಿದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳೀಪುರ, ಈರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಇರಲ್ಪೋಡ್, ಮುನಿಪುರ, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ, ಮೂಲೆಗುಂದಿ, ನೇರಳೆಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ, ಮಂಚನದೊಡ್ಡಿ, ಸಾತನೂರು-4, ಗುರ್ಕಾರ್ ದೊಡ್ಡಿ, ಇರುಳಿಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಮುರಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-3, ಕಾಳಶೆಟ್ಟೆಪುರ, ಭೋಗನಂಜಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ, ಚಿಲ್ಲಿಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಹೂಕುಂದ, ಶ್ರೀರಾಮಸಾಗರ, ಹೇರಿಂದ್ಯಾಪನದೊಡ್ಡಿ-2, ಹರಿಹರ-2 ಕೆಂಪೆಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಸಾಸಲಾಪುರ-2 ಹಲಸಿನಮರದದದೊಡ್ಡಿ, ಬಾಳಾಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಭೀಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಎರಂಗೆರೆ, ವಾಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ, ಬಾಣನಾಯಕನದೊಡ್ಡಿ, ಹೇರಿಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ-1, ಕಡವೆಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ, ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಹಲಸೂರು, ಕಬ್ಬಾಳು, ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡು, ಹೆಚ್. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕಂಸಾಗರ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೊಂಗಾಣಿದೊಡ್ಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.013, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.08, ಕರಡಿಗುಡ್ಡೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07, ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬಡವಾಣೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20, ಅಮರನಾರಾಯಣ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29, ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1, ಬೂದಿಕೆರೆ ವಾಡ್ ನಂ. 01, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾಡ್ ನಂ-18, ಕೋಟೆ-2, ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04, ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07, ಆಜಾದ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-17, ಮಳಗಾಳು ವಾರ್ಡ್ ನಂ-02, ಕನಕಪುರ ಅಂ.ಕೇಂದ್ರ 110 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಚೇರಿ, ಕನಕಪುರ. ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಜುಲೈ 9ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಆಡಳಿತ ಸೌಧ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕನಕಪುರ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08027522282 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-14-1145005403</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>