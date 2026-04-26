ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

ಕನಕಪುರ: ಬಿಳಿದಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗಳ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ನಿವೇಶನದವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜು ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವೀರಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಎಂಬುವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>