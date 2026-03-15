ಕನಕಪುರ | ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಚಾಲಕರು

<p><strong>ಕನಕಪುರ:</strong> ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಚಾಲಕರು ಶನಿವಾರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಎದುರು ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹20 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಚಾಲಕರು, ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಆಟೊಗಳನ್ನು ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಾಲಕರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು, ಈ ಒಂದು ಲೋಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ₹3 ಕಮಿಷನ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಲೋಡ್ ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.