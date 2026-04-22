ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಲಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ

ಕನಕಪುರ: ಸೋಮವಾರ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟು 41 ಇಲಾಖೆಗಳ ಪೈಕಿ 14 ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಯಂತಿಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ,'ಮಹನೀಯರ ಜಯಂತಿ ಯಾರದೋಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತುಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾಪುರುಷ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೂ.ಗಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ನೀಲಿ ರಮೇಶ್, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮನೋಹರ, ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ನಂದೀಶ್, ಗಬ್ಬಾಡಿ ಕಾಡೆಗೌಡ, ಉಮಾಶಂಕರ್, ಕೆ.ಆರ್ ಸುರೇಶ್, ಕೈಲಾಸ ಶಂಕರ್, ವೀರೇಶ್, ಹೊಳಸಾಲಯ್ಯ, ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-14-2109514420