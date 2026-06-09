<p>ಕನಕಪುರ: ‘ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಡಳ್ಳಿ ಅನುಕುಮಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಗೂಳಿಗೌಡ ಇತರರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು. ‘ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ‘ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ, ‘ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಭೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಕಲಿ ರೈತರು, ಅವರು ರೈತರೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗೊಂದಲದ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭೈರಮಂಗಲ, ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೈತರು ರೈತರಲ್ಲವೇ? ಏಕೆ ಅವರು ರೈತರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿ– ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮಾರಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವುದೇ? ಎಂದರು.</p>.<p>ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಅದೇ ಸ್ವರ್ವಸ್ವ. ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೇನು? ಕಡಿಮೆಯಾದರೇನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಈಗಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎಕರೆಗೆ ₹12 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಮಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏಕೆ ಇಂತಹ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ, ರೈತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮುರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಡೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೇಗೆ ರೈತರೊ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭೈರಮಂಗಲ, ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ರೈತರೇ. ಅವರು ನಿಮ್ಮವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ, ರೈತರಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸ್ವಾಮಣ್ಣ, ಚನ್ನಪ್ಪ, ನಿಂಗೇಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-14-1839819474</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>