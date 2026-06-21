ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ 'ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ' ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

<p>ಕನಕಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಳಾಳುಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ‘ಖೇತ್ ಬಚಾವೋ' (ಮಣ್ಣು ಉಳಿಸಿ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ರುದ್ರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ರೈತರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು-ಬೇಸಾಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲು ಬಿಡದೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ-ಕೀಟನಾಶಕ ಅತಿಬಳಕೆ ಆಹಾರದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ತೆರೆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು’ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ‘ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್-ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಉತ್ತಮ ರೈತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿ-ನಾಡು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು’ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್, ‘ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ವ-ರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ-ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿಗೊ ಆಗ್ರೋ ಮನೋಹರ್, ಮಾಗಡಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಯಾಟರಂಗೇಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗನಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಆರ್ ನಾಗರಾಜು, ಪ್ರಕಾಶ್, ಬೂದಿಗೂಪ್ಪೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮುರಳೀಧರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಶೇಖರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಮತಾ, ತಸೀನಾ ಖಾನ್, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-14-1510669756</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>