ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಗತಿಯೇ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ

ಕನಕಪುರ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ, ಇದು ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಸೇವಾಭಾವ ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹತ್ತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೇಲಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯೇ ಪಕ್ಷದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತ್ಯಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಚಲ ನಿಷ್ಠೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ' ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಅರಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಶೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ, ಮಾಗಡಿಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ, ಕನಕಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಪಿ.ಕುಮಾರ್, ಕನಕಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತ, ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಶಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶೋಭಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>