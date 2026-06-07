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ಸಿ.ಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:39 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:39 IST
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CongressRamanagaraPoliticsKarnatakadk-shivakumar
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