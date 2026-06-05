ಕೆಂಕೇರಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ

<p>ಕನಕಪುರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿಲ್ಕ್ ರವಿ ಕನಕಪುರ ನಗರದ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ದೇವರಾದ ಕೆಂಕೇರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3ಕ್ರಾಸ್, ಹೆಂಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆ, ಮದ್ದೂರಮ್ಮ ಬೀದಿ, ವಿನಾಯಕ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿಲ್ಕ್ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕರಾಟೆ ರಮೇಶ್, ಪುಟ್ಟರಾಮು, ಪ್ರವೀಣ್, ಸತೀಶ್, ಬೈರೇಗೌಡ, ದಿನಾಕರ್, ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-14-1819370193</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>