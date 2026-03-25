ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ

ಕನಕಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಪೇಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಜಾಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಸೋಮವಾರ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಠರಾವು ಕೈಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ನಿವೇಶನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಮನೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲದ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಕಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರದೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-14-247334924</p>