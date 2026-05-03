ಧರ್ಮರಾಯ, ದ್ರೌಪತಮ್ಮ ಕರಗ

<p>ಕನಕಪುರ: ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದ್ರೌಪತಮ್ಮ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೂವಿನ ಕರಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಧರ್ಮರಾಯ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ದ್ರೌಪತಮ್ಮನವರ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ದೇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಧರ್ಮರಾಯ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ದ್ರೌಪತಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 1 ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ದ್ರೌಪತಮ್ಮನವರ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜತೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ದ್ರೌಪತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಕರಗೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ವೃತ್ತ, ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ಘಟಕದ ಬಳಿಯ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೇಗಳಬೀದಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಕೋಟೆ ಮುಗಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶ ನೃತ್ಯದ ನಂತರ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಕರಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕರಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಂಗಳವಾದ್ಯದ ನಾದಕ್ಕೆ ಕರಗ ನೃತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಹ್ನಿ ಕುಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಗೌಡರು ಹಾಗೂ ವೀರ ಮಕ್ಕಳು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುಲದ ಗೌಡರಾದ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಕೋಲಕಾರರು ಶಿವರಾಜು, ಕರಗದ ಅರ್ಚಕರು ರಘು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಚಕರು ಗೋಪಾಲ್, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಕಿರಣ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಜಯರಾಮು, ಸುರೇಶ್, ಶಾಂತರಾಜು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶೇಖರ್, ಚಲುವರಾಜು, ಆರ್, ಚಂದ್ರ, ಗಿರೀಶ್, ವೀರಕುಮಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-14-1699070979</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>