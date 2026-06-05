ಕನಕಪುರ | ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಿಹಿ ವಿತರಣೆ

<p><strong>ಕನಕಪುರ:</strong> ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 25 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮರಳೆಬೇಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟೋಕಿ ನಾಯಕನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು. ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿವರೆಗೂ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕ ಅನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮರಳೇಬೇಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತುಂಬಿದ ಸಿಹಿ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹೇಶ್ ಐನೂರ್, ಜವರೇಗೌಡ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಣ್ಣ, ನಾಗು, ಸುಂದರಣ್ಣ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪವನ್, ನವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-14-1223655473</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>