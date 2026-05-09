ವೈದ್ಯನ ಸಾವಿಗೆ ನೊಂದು ನರ್ಸ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಕನಕಪುರ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ನವೋದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಚೇತನ್ ಟೆಂಕರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶುಶ್ರೂಷಕಿ ಸರಸ್ವತಿ (45) ಅದೇ ವೈದ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡನಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವರು ನವೋದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಡಾ. ಚೇತನ್ ಅವರ ತಂದೆ–ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆದಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಡಾ. ಚೇತನ್ ಮೇ 6ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಚೇತನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ಬಳಿಕ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು, ಡಾ. ಚೇತನ್ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು: ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾ. ಚೇತನ್ ಅವರ ಹಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, 'ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು, ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯವರು ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರಸ್ವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆ, ಭಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>