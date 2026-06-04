ಈಡೇರಿತು ಕನಕಪುರ ಕನಸು

<p>ಕನಕಪುರ: ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರು ಸಿ.ಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಇತ್ತು. ಇವತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ... ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಲಿ...</p>.<p>–ಇದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ 25ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆನಂದದ ಮಾತುಗಳಿವು.</p>.<p>ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಲ್ಇಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕನಕಪುರದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಸಾತನೂರು, ದೊಡ್ಡಾಲಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಇಡಿ ಪರದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾವಣಿಗೊಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಎನ್ಎಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲಾದವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತೆರಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-14-1231911077</p>