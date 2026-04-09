ನಕಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ: 9 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

<p>ಕನಕಪುರ: ನಕಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ ನೀಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಮೀನು ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ವಿರುದ್ಧ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಧವ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಮನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕನಕಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂಜಯ್.ಎಂ ಏ.7ರಂದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಂ, ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಶಿವರಾಜು, ಗೋಪಾಲ, ಮಾದೇವಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕೆ.ಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶ, ಮುತ್ತುರಾಮು, ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾಧವ ಅವರ ಪಿತ್ರಾಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಕಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗಾದಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಖಾತೆ ವಜಾ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ವಂಶವೃಕ್ಷವು ನಕಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರದ್ದು ಗೊಂಡಿರುವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಕಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-14-38123572</p>