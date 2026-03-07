ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ: ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ 26 ಕುರಿಗಳು ಸಾವು

<p><strong>ಕನಕಪುರ</strong>: ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ 26 ಕುರಿ, 1 ಮೇಕೆ ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಮೀನಿನ ಕಡೆ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಯಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುರಿಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಕುರಿಗಳು ಸಾವನಪ್ಪಿದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>