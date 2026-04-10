ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ: ಬಂಧನ

ಕನಕಪುರ: ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು 1.80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 12 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಕಲ್ಯಾಣಗೆರೆ ನಿವಾಸಿ ಅಸ್ಲಂ(40) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಬೀದಿಯ ರೇಣುಕಾ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ.</p>.<p>ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು, 31 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್, 19 ಗ್ರಾಂ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕನಕಪುರ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>