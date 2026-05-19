ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಆರು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

ಕನಕಪುರ: ಚೀರಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಾಂಗು, ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ14 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಚೂಡಯ್ಯ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ನಾಗಮ್ಮ, ಪಿ.ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ, ಅವರ ಪತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಸಲಕರಣೆ ಹಾಗೂ ₹18 ಸಾವಿರ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಲಾಂಗು ಮತ್ತು ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಭಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>