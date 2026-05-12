ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ, ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಜಾತ್ರೆ

ಕನಕಪುರ: ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ, ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.

ಕಾನಕಾನಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

ಬಡಾವಣೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಗಿಂಡಿ ಹೊತ್ತ ಅರ್ಚಕರ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ದರು.

ಕೊಂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸೇರಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ದೇವರು ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೈಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕೊಂಡ ಹಾಯುವುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿ ಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260512-14-174191333