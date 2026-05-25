ಕೆಂಕೆರಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಳವು: ಸೆರೆ

<p>ಕನಕಪುರ: ಕೆಂಕೆರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಹುಂಡಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಏಕಲವ್ಯ ನಗರದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಟಯರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಿಂಭಾಗದ ನಿವಾಸಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಜಾಕ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕುಮಾರ್ (31) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ₹1.60ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡು, ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಕಾಸು, ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಜುಲೈ 8ರಂದು ಆರೋಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ದೂರಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-14-738738597</p>