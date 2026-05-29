‘ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲ’

<p>ಕನಕಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಗಾಣಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಆರ್ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಯಾವುದೇ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಯಧುನಂದನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೊಂಗಾಣಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ಭೂಮಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಇರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಭೂಮಿ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಇರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸುಮಾರು 13 ಎಕರೆ ಜಾಗವಿದ್ದು ಆಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿ 9-11 ಈ ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರ ಪರ ಜಿಪಿಎ ಪಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ಜಮೀನನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಟಿ.ಸುರೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಜವರಾಯಿಗೌಡ, ನಂಜೇಗೌಡ, ಶಿವು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಮಧು ಚಿಕ್ಕೈದೆಗೌಡ, ರಾಜು ಕರೀಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗರಾಜು, ಶಿವಣ್ಣ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಮಹದೇವ್ ಕುಳ್ಳೇಗೌಡ, ಜಯರತ್ನ ಶಿವಮಾದು, ಮುನಿರೇಗೌಡ, ಶಿವಣ್ಣ ನಾಥೇಗೌಡ, ಆನಂದ್ ಬೋರಯ್ಯ, ಚೇತನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-18-1563952527</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>