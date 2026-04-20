ಗಲಾಟೆ; ದೂರು, ಪ್ರತಿದೂರು

ಕನಕಪುರ: ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೀರಣಕುಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಗಳ, ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರಗಿರಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಗಳದ ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೈ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಿರೀಶ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗಿರೀಶ್, ಅವರ ತಂಗಿ ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಭದ್ರಗಿರಿ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗಿದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಎಂಟು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>