ಕನಕಪುರ ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ

<p>ಕನಕಪುರ: ಜಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದ ಏಲಕಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗುಡಿಸಲು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಏಲಕಯ್ಯ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಮಸಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 80ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಏಲಕಯ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಅವರಿಗೆ 4 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಲಕಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ 1 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗ ಸತೀಶ್ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಾದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಏಲಕಯ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಮಂಗಳವಾರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಏಕಾಏಕಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗುಡಿಸಲು ಸುಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮಗ ಸತೀಶ್ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚುಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ ಕೈ ಬೆರಳು ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು’ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-14-1131091852</p>