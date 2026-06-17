ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ, ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಕನಕಪುರ: ‘ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾನಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರಯಪತ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು’ಎಂದು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗೋಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾತನಾಡಿ,‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವೀರಭದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 496ರಲ್ಲಿ 3.29 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಣ್ಣನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರನ್ ಎಂಬುವವರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭೂಮಾಲೀಕ ವೀರಭದ್ರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಈ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ದಾನಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಕೂಡಲೇ ದಾನಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಂಜುಳಾ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ‘ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನದಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಜಮೀನನ್ನು ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕ್ರಯಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗೋಪಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀರಭದ್ರನ್, ಮಂಜುಳಾ, ರೂಪ, ಸುಧಾ, ಕಿಶೋರ್, ಅಂದಾನಿ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಚೇತನ್ ಗೌಡ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು’ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್,ಮುಖಂಡರಾದ ವೀರಭದ್ರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-14-1684380990</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>