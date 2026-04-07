ಕನಕಪುರ: ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕನಕಪುರ– ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್) ಕೆಎಸ್ಆರ್ಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಏ.5ರಿಂದ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30,7.30, 8 ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5.30, 6.30, 8.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಕನಕಪುರ–ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ 2003ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ(ಮಾರ್ಕೆಟ್) ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p>ಕನಕಪುರದ ಮತ್ತು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯ ಜನತೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಕೈಗೂಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>