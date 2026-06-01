<p>ಕನಕಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಳೆ ಗವಿಮಠದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮರಳೆ ಗವಿಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.</p>.<p>‘ಶಿವಯೋಗಿ ಮುನೇಶ್ವರರು, ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಮನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಸಿ.ಎಂ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ. ನಾಡಿಗೆ ಮಳೆ, ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ’ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-14-393414579</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>