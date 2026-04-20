ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ, ಖಾಲಿ

ಬರಡನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕನಕಪುರ: ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 120 ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸದಿರುವುದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿರುವುದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜನರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವರ್ತಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ತಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವು ಹಾಕಿದ್ದ ಸರಕು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಹೂವು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2018ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತ ಜನರಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಅತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಗರಸಭೆಯವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-14-1590237576