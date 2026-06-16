ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭ್ಯ

<p>ಕನಕಪುರ: ‘ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ– ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮರಳೇ ಗವಿಮಠದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಳಗಾಳು ರಸ್ತೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಹರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂಗೀತವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀಡುವ ಆನಂದವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಬರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವದಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜರುಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು. ನವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇಗುಲಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಿಂದ ತಲಾ ತಲಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಸಿಪಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಣೆಕೊಪ್ಪ, ಶಿವಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಕಂಸಾಳೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಾವ್ಯ ದಿಲೀಪ್, ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗದೀಶ್ವರಾಚಾರ್, ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಕೆ.ಎಂ. ನವ್ಯಶ್ರೀ, ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-14-733442679</p>