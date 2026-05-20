ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಹಸು ಸಾವು

ಕನಕಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚನಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿ.ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ನಾಟಿ ಹಸು ಸೋಮವಾರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಹಸುವನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರ ತರಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಸು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಶುಪಾಲನೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಹಸು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಡಿ. ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-14-2058713191</p>