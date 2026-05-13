ಕನಕಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೋರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಆಸ್ಟ್ರಾ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಾ ನೆಕ್ಟರ್, ಆಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ 400 ಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಾಲೆ ಮಾಲೀಕ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊರೆರಾಜು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮಾ ಸತ್ಯ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರತಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ದೀಪಕ್, ಆಸ್ಟ್ರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಒಒ ಡಾ.ರೆನಾಟೆ ಸ್ಯಾಮಯೋಲ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಪ್ರಭ ಐ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾತನೂರು ನಾಗರಾಜು, ಬೂಹಳ್ಳಿ ಮಂಜು, ಕಾಡಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್, ಹೊನ್ನಿನಹಳ್ಳಿ ಚೇತನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>