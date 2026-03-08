ಕನಕಪುರ | 28 ಕುರಿ ಸಾವಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ತಪಾಲ್ ಕಾಯಿ ಕಾರಣ

<p><strong>ಕನಕಪುರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾವನಪ್ಪಿರುವ ಕುರಿಗಳು ಕಪಾಲ್ ಕಾಯಿ ತಿಂದು ಸಾವನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಯು.ಸಿ.ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿಯ ಕಾಂತಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 28 ಕುರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇವು ತಿಂದು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದವು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಶು ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ.ಯು.ಸಿ.ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕುರಿಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ವಿಷಕಾರಿ ಕಪಾಲ್ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಿಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹3.50 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>