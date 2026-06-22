ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ

<p>ಕನಕಪುರ: ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದು ಹಣ ಪಡೆದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೆ.ಆರ್.ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 3019 ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 158 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಹರು. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾನು, ಹಾಳಾದ ಸ್ಟೌ-ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. 13,100 ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತಲಾ ₹250ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹32.75 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-14-1873374870</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>