ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ವಾಹನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು

ಕನಕಪುರ: ಹೂಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಆತನ ಮಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ(61) ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಮಗ ಸಂದೀಪ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪಡುವಣಗೆರೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಭಾರತ್ ಪ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಡುವಣಗೆರೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೂಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬುವವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀಕಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆ, ಮಗ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಗಳು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>