ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭೆ

ಕನಕಪುರ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿದ್ದರೂ ನಗರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದರ ಮೋಟರ್ ಸುಟ್ಟಿದೆ. ಮಗದೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ತೂತಾಗಿ ಯುಜಿಡಿ ನೀರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉಳಿದೆರಡು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದರ ಕೇಬಲ್ ಸುಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಂದು ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆಯ 400 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಐದು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ನಗರಸಭೆಯವರು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಮೋಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟಿರುವ ಕೇಬಲ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುಜಿಡಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.

ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.