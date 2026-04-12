ಮಹಿಳೆ ಕೈ ಕಚ್ಚಿ ಹಲ್ಲೆ: ಆರೋಪ

<p>ಕನಕಪುರ: ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕೈಕಚ್ಚಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚೀರಣಕುಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು. ಇವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಭದ್ರಗಿರಿ, ಮರಿಬಸವಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ದಾಯಾದಿಗಳು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಲೆ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಎಳದಾಡಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯಾಳು ಕನಕಪುರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-14-698797660</p>