ಬಜೆಟ್ | ರಾಮನಗರ: ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಈಡೇರಿಕೆ

ಮೇಕೆದಾಟುಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸ್ಮಾರಕ, ಶ್ರಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಬಲ
ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:11 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:11 IST
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ದಲಿತ ಕವಿ
ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ
ಬಡವರ ಪರ ಹಲವು ಯೋಜನೆ: ಶಾಸಕ
ಮಾಗಡಿ: ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲು ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಗಡಿ‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಮೂಲಕ ಕನಕಪುರದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಡದಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೂಲಕ ನೆಲಮಂಗಲವರೆಗೂ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಕ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
