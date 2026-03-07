ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆ: ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್

<h2>ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆ</h2>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>‘ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ: 2025-30ರಡಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಿರುಕುಳ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ತುರ್ತು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸಮತೋಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಘೋಷಣೆಗಳ ಸಮಯಬದ್ಧ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಂಚೂಣಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೇವುಬೆಲ್ಲದಂತಿದೆ. ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿರುವ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ. ಬಿಡದಿಗೆ ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ</p>.<p><strong>–ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ</strong></p>.<h2>ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ </h2><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾವಿರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ.</p><p>ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಆದ್ಯತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p><strong>ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ</strong></p>. <h2>ಸರ್ವರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ</h2><h2></h2><p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ವೋದಯದ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಕಳಕಳಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಐ.ಟಿ– ಬಿ.ಟಿ ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p><strong>ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶಶಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ</strong></p>. <h2>ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ</h2><h2></h2><p>ಇದೊಂದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಸಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಡಿಪಿಆರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದು ದುರಂತ. ಕನಕಪುರದಂತೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಅನ್ನದಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ.</p><p><strong>ಎಚ್.ಸಿ. ಜಯಮುತ್ತು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ</strong></p> <h2>ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲ</h2><p>ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್. ನಾಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅನ್ನದಾತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಯುವಜನರ ಕೈಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತೇಜನವಿಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಂ.ಎನ್. ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ</strong></p> <h2>ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ</h2><p>ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಯುವಕರ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡುಗೆ ನಗಣ್ಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್. ಜೀವನ್, ರಾಜ್ಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷ</strong></p><h2>ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪರ</h2><p>ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ದಲಿತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ರಾಮನಗರ</strong></p><h2>ವಕೀಲರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ</h2><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಬಜೆಟ್ ಜನಪರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಕೆ. ಕೆಂಪಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>