ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara

ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆ: ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:05 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ramnagarbudget Reactions

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT