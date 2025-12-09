ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ರಾಜಕಾರಣದತ್ತ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತ

ದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:21 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಮನಗರದ ರಾಮೋತ್ಸವ
ರಾಮನಗರದ ರಾಮೋತ್ಸವ
ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ
ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ
RamanagaraDK Shivakumarkanakapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT