<p><strong>ಕುದೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾಗಿಮಡು ಸಮೀಪದ ರಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೇಬಲ್ ಕಳುವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳ್ಳರು ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಒಂದೆಡೆ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು, ಅದರೊಳಗಿನ ತಂತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಹನುಮಂತರಾಜು, ಶಂಕರ್, ಮಾರುತಿ, ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ರಾಜು, ಸಂಜಯ್, ಮುನಿರಾಜು, ಶ್ರೀಧರ್, ಕುಮಾರ್, ಪವನ್, ಮನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ: ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>