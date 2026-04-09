ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಕುದುರಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಕುದೂರು (ಮಾಗಡಿ) : ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಡಿಕೆ, ಮಡಿಕೆ, ಬಿಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳೇ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಖಾಜೀಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಭೈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಬಿವುಲ್ಲಾ.

'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಮಡಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ವಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹300, ₹350 ಹಾಗೂ ₹400 ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ