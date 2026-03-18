ಮಾಗಡಿ: ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ‘ನೋ ಕ್ಯಾಶ್’ ಬೋರ್ಡ್; ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಟ

ಮಾಗಡಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಟಿಎಂಗಳು 'ಖಾಲಿ' ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಟಿಎಂಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೂ ಹಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದ 10 ರಿಂದ 12 ಎಟಿಎಂ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ 'ನೋ ಕ್ಯಾಶ್' ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಹಣ ತುಂಬಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದರು.

ಎಟಿಎಂಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರವಾದರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಹಣ ತುಂಬಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರದ್ದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಹಣ ತುಂಬಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.