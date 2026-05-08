ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಮಾಗಡಿ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮಾಗಡಿ ಮಂಡಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ (ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ), ರೇವಣ್ಣ (ಬಿಡದಿ), ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ (ಉಡುವೆಗೆರೆ), ಮಂಜುನಾಥ್ (ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ), ಲವ (ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ), ಸಿದ್ದೇಗೌಡ (ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ (ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಯಾ), ಜಯರಾಮ್ (ಮಾಗಡಿ), ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೂಟಗಲ್), ಸಿ.ಎಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ), ಪ್ರದೀಪ್ ಅಪ್ಪಿ (ಮಾಡಬಾಳ್ ಹೊಬಳಿ), ಶರತ್ (ಬಿಡದಿ), ಗಗನ್ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಉಮೇಶ್ (ಬಿಡದಿ) ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>