ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧನ

ಮಾಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೈತರು ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಚಂದ್ರು (38) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 2ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಮನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಗಾರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಕ್ರಬಾವಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಮರಳುದೇವನಪುರ, ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ, ಕೊಟ್ಟಗಾರಹಳ್ಳಿ, ದಂಡಿಗೆಪುರ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತಾಮ್ರದ ಕೇಬಲ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳನಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಗಾರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಆರೋಪಿ ಕೇಬಲ್ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರೈತರು, ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಮಾಲು ಸಮೇತ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ