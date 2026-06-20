ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳರ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

<p>ಮಾಗಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ರೈತರ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಕೇಬಲ್ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಜಾಲವನ್ನು ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಮನಗರದ ಇಂತಿಯಾಜ್ (54) ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿನಪಾಳ್ಯದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (52) ಬಂಧಿತರು. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ತೋಟದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಕ್ರಬಾವಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ಹೇಳಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೊನಿ, ಮತ್ತೀಕೆರೆ, ದಂಡಿಗೆಪುರ, ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ, ದೋಣಕುಪ್ಪೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇಬಲ್ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-15-1964331278</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>