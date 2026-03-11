ಮಾಗಡಿ | ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಆರಂಭ–ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ

<p><strong>ಮಾಗಡಿ</strong>: ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಜಯರಾಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದನಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ದನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಗಮಿಸುವವರು ಯುಗಾದಿ ನಂತರವೇ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುವ ರೈತರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ (2,4 ಮತ್ತು 6 ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹7,500 ಮೂರು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ₹2,000 ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎಂವಿಎ ಮರೀಶ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐದು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಸುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಸುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈತರು ಮತ್ತು ರಾಸುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪುರಸಭೆ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವಕ ಬಾಗೇಗೌಡರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾಗಡಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಬಾರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಗಿಮಡು ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಬಾಲಾಜಿ ಗಗನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷ್, ತಗಚಕುಪ್ಪೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>